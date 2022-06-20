اقتصاد

اياتا: شركات الطيران ستقلص خسائرها في 2022

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المدير العام للاتحاد الدولي للطيران ويلي والش إن حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع خلال عام 2022ستتيح للشركات تقليص خسائرها بعد أزمة تعرضت لها منذ بدء أزمة وباء كورونا.

وأضاف والش، في كلمة أمام مديري أكثر من 100 شركة طيران بمناسبة الاجتماع السنوي لـ”اياتا” أن خسائر قطاع الطيران ستتقلص بشكل ملحوظ هذا العام إلى 9 مليارات دولار مقابل 42مليار دولار العام الماضي.

وأردف أن سنة 2023 يمكن أن تحقق خلالها الشركات العاملة في القطاع أول مكاسبها منذ انفراج أزمة وباء كورونا عقب تسهيل إجراءات السفر والتنقل التي نفذتها الدول.

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قناة 218 الليبية

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