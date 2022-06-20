ميدكو اﻹندونيسية ترفع دعوى قضائية ضد الوطنية للنفط ﻹنقاذ حقوقها التعاقدية

باشرت شركة Medco Energi الإندونيسية التحكيم الدولي في المحكمة الجنائية الدولية برفع قضية ضد المؤسسة الوطنية للنفط لإنفاذ حقوقها التعاقدية بموجب عقد التنقيب ومشاركة الإنتاج وكذلك حماية حقها في الاستفادة من استثماراتها في ليبيا.

وبحسب تقرير شركة Medco الإندونيسية السنوي لعام 2021 بدأت المحكمة الدولية في 15من شهر مارس عام 2022 إتخاذ قرار التحكيم إستجابة لمحاولات المؤسسة الوطنية للنفط الالتفاف حول إلتزاماتها مع الشركة الإندونيسية .

وأعلنت الشركة في عام 2013 عن التأسيس الرسمي لشركة التشغيل المشتركة لمنطقة 47 مع شركائها المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للإستثمار وفي عام 2020، ورد أن شركة Medco كانت تسعى إلى تجريد مصالحها في المنطقة .

وأكدت الشركة الإندونيسية أنه منذ حصولها على حصتها المشاركة في منطقة العقد 47 في ليبيا من عام 2005 حتى عام 2009 ، قامت الشركة جنباً إلى جنب مع شركة Verenex ، بحفر 20 بئراً و 18 من الآبار الاستكشافية التي تظهر دلائل على وجود نفط حيث أن معدل نجاح الاستكشاف البالغ 90٪ أعلى بكثير من متوسط ​​معدل النجاح العالمي.

ووفقًا لتقرير D&M المؤرخ ف 30 سبتمبر عام 2008 ، تم تقدير إجمالي احتياطيات البالغة 282 مليون برميل نفط مكافئ وإجمالي موارد طارئة قدرها 211 مليون برميل نفط في المنطقة 47 بعد اﻹستحواذ على حصة Verenex في المنطقة 47 من قبل المؤسسة الليبية للإستثمار في 2009 تمتلك Medco 50% من حصة المشاركة في المنطقة 47 الاستكشافية.

وقالت Medco عبر موقعها على الإنترنت إنها تجري مناقشات مع المؤسسة الوطنية للنفط بشأن خطة مشروع المسار السريع لمنشآت الإنتاج النفطي .

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