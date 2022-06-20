الغاوي يتابع مع الإدارات المعنية سير العمل بوزارة الإسكان والتعمير

عقد وزير الاسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي ” اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022 اجتماعاً مع الإدارات المعنية بالوزارة وهي: إدارة الشؤون الادارية والمالية، إدارة المشروعات، مكتب المراجعة الداخلية، رئيس القسم المالي، والمراقب المالي بالوزارة؛ لمتابعة سير العمل والاجراءات التي اتخذتها في تنفيذ التزامات الوزارة المالية مع الشركات المنفذة للمشاريع التنموية.

حيث قدّم “الغاوي” توجيهاته للإدارة المعنية بضرورة الإسراع في تنفيذ التزامات الوزارة المالية وفق الكشوفات المحالة من وزارة التخطيط أولاً بأول، وذلك لأهمية هذه المشروعات و لتستكمل الشركات المعنية أعمالها.

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