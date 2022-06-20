CNN: هناك أطراف تسعى للإستفادة من تحريف أرقام إنتاج النفط

قال الرئيس التنفيذي في شركة CMarkits المعنية بالشؤون النفطية في لندن يوسف الشمري إن ليبيا تمتلك 3٪ من إحتياطيات النفط المؤكدة في العالم إلا أنها غير ملزمة بحدود الإنتاج بسبب الأزمة السياسية التي تواجهها مما يعني أنه يمكنها إستخراج وتصدير النفط بالقدر الذي تريده.

وأضاف: إن قربها من أوروبا يعني أنها تستطيع بسهولة نقل النفط عن طريق البحر وعبر طرق أقصر بكثير من المنتجين الآخرين ويتم تصدير معظم نفطها إلى الدول الأوروبية.

وبحسب شبكة CNN أعرب سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند إنه بسبب التوترات السياسية في البلاد هناك أطراف معينة تسعى للإستفادة من تحريف أرقام إنتاج النفط حيث إن الأرقام السابقة التي قدمتها وزارة النفط غير دقيقة كما أن الإنتاج الفعلي أعلى بكثير .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية