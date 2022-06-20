إدارة إنفاذ القانون توقف عمليات الاعتداء على مئات الهكتارات من الأراضي بمنطقة صرمان

توجهت قوة تابعة لإدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الغربية اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022 إلى أرض زراعية مملوكة للدولة بمنطقة صرمان وتم وقف كافة أعمال الاعتداءات الواقعة عليها، وإخلائها مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية؛ وجرى ذلك بحضور جهاز الشرطة الزراعية المنطقة الغربية ومسؤول الأملاك بصرمان.
وذلك إشارةً إلى كتاب وكيل النيابة بمكتب النائب العام لإدارة إنفاذ القانون بشأن بلاغ عن تعديات واقعة على أرض زراعية مملوكة للدولة تبلغ مساحتها 119 هكتار كراسة تصديق 3722 وممتدة من طريق مصيف صرمان شرقاً حتى ميدان التدريب والرماية غرباً.
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