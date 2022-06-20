صنع الله يدعو لتطوير الصناعات النفطية في البلاد

دعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لمراجعة المخطط العام لتطوير الصناعات النفطية، والنظر في المشاريع المعتمدة مسبقاً وإنجاز ما يمكن منها، وذلك لإنشاء قاعدة صناعية متينة تحقق أهداف المؤسسة وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه صنع الله، الاثنين، وضم لجنة مراجعة خطة تطوير التكرير والتصنيع، وجرى خلاله تقييم المخطط العام لتطوير الصناعات النفطية، وأداء المصافي والمصانع البتروكيماوية التابعة لشركات المؤسسة، بهدف تحسين أدائها وتوقعات إنتاجها الكلي بعد إجراء عمليات التطوير، تأسيساً على الإنتاج المتوقع من النفط والغاز والمكثفات للسنوات القادمة، ووضع آلية لضمان توفير المحروقات للسوق المحلي.

كما تطرق الاجتماع للمشاريع الاستثمارية التي تهدف للنهوض بشركة البريقة لتسويق النفط، وإحداث تحديث واقعي وفعال للصناعات النفطية في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية