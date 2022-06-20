مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة يستعرض خطوات البدء في تنفيذ خطته الاستراتيجية الجديدة 2021-2025

عقد مساعد المدير العام لمصرف الساحل والصحراء اجتماعًا مع مدراء الإدارات وموظفي المصرف بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإدارة العامة، وبحضور خبير في مجال تنمية الموارد البشرية ممثلاً عن شركة بيت الحوكمة ، وذلك لاستعراض الخطة الاستراتيجية الجديدة للبنك إيذانًا بمباشرتها للعمل من خلال مكتب التحول بإشراف الخبير المصرفي عبد الرزاق ابولائحة.

كما يهدف مكتب التحول المشكل من قبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام إلى متابعة وتحليل وتقييم مدى جاهزية البنك قبل وأثناء البدء في تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل شركة KPMG المتخصصة في الاستشارات المالية والمصرفية بالتعاون مع شركة بيت الحوكمة المتخصصة في تحليل البيانات وتنمية الموارد البشرية.

وأوضح مدير إدارة العلاقات الخارجية والعمليات النقدية بالمصرف أن الخطة الاستراتيجية الموضوعة تؤول إلى تغيير كامل في الهيكل التنظيمي وسياسة العمل ونوع الخدمات للمصرف وتطويرها؛ وبناء على طلب الإدارة التنفيذية والمستشارين تم الإتفاق على البدء في تنمية الموارد البشرية وتطوير الكادر الوظيفي كمرحلة أولى من مراحل خطة التحول داخل المصرف.

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