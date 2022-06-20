ستارت أب لينك: ليبيا مرةً أُخرى خارج التصنيفات الدولية في التقرير العالمي للشركات الناشئة

أصدرت مؤسسة ستارت أب بلنك الدولية ( Start-up Blink report) التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة الذي تضمن 100 دولة؛ حيث يُصنف هذا التقرير أفضل بيئات عمل للشركات الناشئة؛ وكذلك أفضل المدن التي تتميز بإحتضان الشركات التكنولوجية.

وفي التصنيف الدولي جاءت الولايات المتحدة في الترتيب الأول والمملكة المتحدة ثانياً والكيان الصهيوني ثالثاً، كما احتلت كندا الترتيب الرابع.

كما تحصّلت على الإمارات العربية المتحدة على الترتيب السابع والعشرين، ومصر 65 والأردن 66 والسعودية 72، وتونس 83 وقطر 86 والصومال 99 والكويت 100.

أمّا على الصعيد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جاء الكيان الصهيوني في الترتيب الأول، والإمارات ثانياً، وجنوب أفريقيا ثالثاً، ونيجيريا وكينيا والبحرين ومصر على الترتيب الرابع والخامس والسادس والسلبع على التوالي، في حين تحصلت المغرب على الترتيب 12 وتونس على الترتيب 15 .

أمّا فيما يخص ليبيا؛ فمرةً أُخرى غابت عن التصنيفات الدولية لأسباب متعددة وأهمها عدم الإهتمام بالبحث العلمي ودعم برامج التكنولوجيا والإبتكار.

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