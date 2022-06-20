“صنع الله” يتابع نتائج تقييم أداء المصافي والمصانع البتروكيماوية التابعة لشركات المؤسسة

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الإثنين اجتماعًا مع مدير إدارة التكرير والتوزيع المحلي (رئيس لجنة مراجعة خطة تطوير التكرير والتصنيع) سالم الدبّاح، ومراقب التكرير خليفة كريم، والمستشار بالمؤسسة عادل الطويل، بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العماري محمد وأبو القاسم شنقير وجاد الله العوكلي، ومدير عام الصناعات النفطية خالد جويلي .

وقدّمت اللجنة خلال الاجتماع عرضًا مرئيًا حول نتائج مراجعة وتقييم المخطط العام لتطوير الصناعات النفطية، تناول تقييم أداء المصافي والمصانع البتروكيماوية التابعة لشركات المؤسسة، بهدف تحسين أدائها وتوقعات إنتاجها الكلي بعد إجراء عمليات التطوير، تأسيسًا على الإنتاج المتوقع من النفط والغاز والمكثفات للسنوات القادمة، ووضع آلية لضمان توفير المحروقات للسوق المحلي.

كما تطرق العرض للمشاريع الاستثمارية التي تهدف للنهوض بشركة “البريقة” لتسويق النفط، وتخللته نقاشات موسعة ومستفيضة توصل المجتمعون في ختامها، إلى جملة من الملاحظات، وقدم أعضاء مجلس إدارة المؤسسة عدة توجيهات تساهم في إحداث تحديث واقعي وفعال لصناعات النفطية في ليبيا.

وأصدر صنع الله حزمة من التوجيهات، أبرزها مراجعة المخطط العام لتطوير الصناعات النفطية السابق، والنظر في المشاريع المعتمدة مسبقًا وإنجاز ما يمكن منها، وذلك لإنشاء قاعدة صناعية متينة تحقق أهداف المؤسسة وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية