ستاندرصنداى: خارجية بوتسوانا تستدعي سفير ليبيا بغابورون لتورطه بقضية سرقة “ماعز”

كشفت صحيفة ستاندرصنداى إستدعاء وزارة خارجية بوتسوانا مؤخراً سفير ليبيا في غابورون، محمد مصباح، للاستفسار عن مزاعم تواطئه في سرقة ماعز من أحد المزارعين المحليين.

واستدعت وزارة الخارجية البوتسوانية، السفير الليبي، بعد تلقيها شكوى من شركة المحاماة الممثلة للمزارع تطالب فيها بحصول المزارع على تعويض من السفير الليبي، أو السفارة الليبية، بعد ما إشترى السفير الليبي من أحد السكان ماعز مسروق منه.

وادعى محامو المزارع أن السفير الليبي تعاون مع أحد السكان وهو مدان في نفس القضية ويقضي عقوبة في السجن فيما لم يتم محاكمة السفير الليبي لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية.

وبموجب القانون الدولي، يتمتع الدبلوماسيون الأجانب وأفراد أسرهم ببعض الحماية التي تسمح لهم بتجنب الملاحقة القضائية لأي جريمة تقريبًا ما لم يتنازل بلد الدبلوماسي عن الحصانة، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وعندما طُلب من السفير الليبي الرد على مزاعم السرقة ، اتصل بمحاميه الذين أصروا على عدم وجود أي سرقة في كيفية تعامل موكلهم مع الصفقة.

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