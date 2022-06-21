البريقة لتسويق النفط تُناقش عدة مواضيع خلال اجتماعها السادس لعام (2022)

قامت لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الإثنين بعقد اجتماعها الدوري العادي السادس لعام (2022) مع رئيس وأعضاء هيئة المراقبة المكلفة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس لجنة الإدارة إبراهيم أبوبريدعة وأعضاء اللجنة فرج الجعيدي عضو لجنة الإدارة للعمليات والصحة والسلامة المهنية والبيئة، وعضو لجنة الإدارة للهندسة والمشروعات وتقنية المعلومات والإتصالات عبد الرحمن العبيدي وعبر الدائرة المغلقة عضو لجنة الإدارة للشؤون المالية والتجارية أحمد المجبري .

تم خلاله مناقشة بنود جدول الأعمال، وسير عمل العمليات التشغيلية وبرامج العمل المستهدفة خلال الفترة القادمة، والصعوبات التي تواجه تنفيذ بعض البرامج وبلوغ المستهدف .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية