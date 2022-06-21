خاص.. عميد بلدية براك الشاطئ يصرح لصدى بخصوص دراسة استبدال الدعم عن المحروقات

صرح عميد بلدية براك الشاطئ “الجيلاني علي” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلًا: أن قرار استبدال دعم الوقود بالدعم النقدي هو قرار غير مناسب وبالأخص في مناطق الجنوب وذلك لأن الطبيعة الجغرافية لمناطق الجنوب مترامية وبعيدة عن بعضها والمواطنين، مناطق الجنوب يحتاجون إلى تنقل يومياً بين مسافات بعيدة بسبب أعمالهم ومشاغلهم اليومية .

وأضاف “الجيلاني” بأن وضع تزويد محطات الوقود أفضل من السنوات السابقة كما أن سعر البنزين انخفض إلى 1.10 دينار للتر الواحد .

أشار الجيلاني أيضًا إلى أهمية تعاون الجهات الأمنية لوقف عمليات التهريب وعدم التزام بعض المحطات بالتوزيع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية