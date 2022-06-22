صعود للدولار..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 22 يونيو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8258 دينار، مسجلاً صعوداً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0705 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9073 دينار، والدولار الكندي 3.7211 دينار ليبي، والليرة التركية 0.278 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2861 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3139 دينار، والدينار التونسي 1.5536 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4812 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2022: