أوضح مكتب الإعلام بشركة الواحة للنفط صباح اليوم الأربعاء حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص تعرض عشرات العاملين بحقل الواحة النفطي التابع للشركة لحالات تسمم نتيجة تناول لحوم فاسدة.

ونقل مكتب الإعلام عن إدارة الصحة والسلامة بالحقل تأكيدها بأن جميع المستخدمين المتواجدين بحقل الواحة هم بصحة جيدة ولا صحة للأخبار المتداولة في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تروج لخبر اللحوم الفاسدة.

وأشارت إدارة الصحة والسلامة بحقل الواحة إلى وجود عدد من الحالات التي تعاني من إسهال وارتفاع في درجة الحرارة، مؤكدة بأن الشركة قامت بجميع الإجراءات للاطمئنان عن صحة المستخدمين وأخذ بعض العينات لإجراء التحاليل اللازمة.

The post شركة الواحة للنفط توضح حقيقة الأخبار المتداولة بشأن وجود حالات تسسم بحقل الواحة النفطي appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا