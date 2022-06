النيابة العامة تأمر بحبس موظفيْن بأحد فروع مصرف الصحاري بتهمة الاختلاس

أمرت النيابة العامة بحبس موظفيْن بمصرف الصحاري فرع عمر المختار ومتهم ثالث بتهمة اختلاس أكثر من مليونيْ دينار من حسابات زبائن الفرع حبسا احتياطيا على ذمة القضية.

وأوضح مكتب النائب العام بأن وكيل النيابة بمكتب النائب العام تولى الخميس الماضي مباشرة إجراءات التحقيق في واقعات النفاذ غير المشروع إلى عدد من حسابات زبائن فرع مصرف الصحارى عمر المختار، بعد ورود معلومات بشأن عمليات مصرفية غير مشروعة أُجريت على حسابات الزبائن.

وأضاف بأن التحقيقات طالت عدداً من العاملين في المصرف الذين نفَذوا إلى منظومة الحسابات وانتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس عامليْن من عمال المصرف ومساهمٍ آخر معهما في تسلُّم متحصَّلات الجريمة حبساً احتياطياً، كما أمرت بإخضاع فرع المصرف المذكور للمحاسبة الجنائية الرامية إلى تدقيق وفحص قيودات العمل كلها.

