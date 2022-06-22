أبوهيسة يزور رفقة وزير النفط والغاز مصنع الحديد والصلب بمصراتة

زار وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد أبوهيسة” رفقة وزير النفط والغاز “محمد عون” الشركة الليبية للحديد والصلب؛ بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة “محمد الفقيه” وعضو المجلس البلدي مصراته “عمر النعاس”.

وعقد الوزراء اجتماعاً موسعاً بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومشرفي القطاعات نوقشت خلاله ملفات ذات علاقة بقطاعي الصناعة والمعادن والنفط والغاز.

كما قام الوزيران بجولةٍ ميدانية داخل مصانع ومرافق الشركة شاهدوا خلالها عن كثب سير العمل بمصنع درفلة القضبان 2؛ واستمعوا لشرح وافٍ ومُفصّل من إدارة المصنع والقائمين عليه.

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