وزارة الاقتصاد تعمل على تعزيز الاستثمار التجاري والزراعي في الجنوب

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، مع حكماء و أعيان بلدية الغريفة وبمشاركة عضو مجلس النواب، فاطمة الصويعي، و عضو مجلس الدولة عن البلدية الدرعي محمد؛ الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة الجنوبية.

كما تضمن الاجتماع الموسع، بحث المشكلات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه مدن الجنوب، بالإضافة للاطلاع على مستوى الخدمات وارتفاع الأسعار في الأسواق.

بدوره، أكد الحويج على أن وزارته تعمل على تحفيز قطاع الاستثمار بقطاعات التجارة والزراعة والصناعة ودعم المشروعات؛ بغية تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية.

ووجّه الحويج تعليماته للجهات المختصة بالبدء بتجهيزات إقامة معارض للتمور وإيجاد أسواق محلية وخارجية لمنتجات التمور وغيرها وسبل توفير الدعم اللازم وتقديم التسهيلات لإتمام إجراءات التسجيل بسجل المصدرين لدى مركز تنمية الصادرات، وفق ما ورد في بيان وزارة الاقتصاد.

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