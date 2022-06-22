“دومة”: مشروع النهر الصناعي تعرض للظلم من خلال الترويج السياسي المضاد

قام وزير الموارد المائية في الحكومة الليبية، محمد دومة، بعقد اجتماعاً مع إدارة جهاز إدارة النهر الصناعي، بحضور عميد بلدية بنغازي الصقر بوجواري، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي صلاح هويدي، ومعاون كتيبة آمن النهر عادل الجبو .

واستعرض الاجتماع، ملف الاعتداءات على المنظومة الفرعية بمدينة بنغازي، وما ترتب عليها من تهديدات لمسارات إمداد مياه النهر الصناعي بالمدينة، كما ناقش الاجتماع أهمية الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإتمام عمليات البناء في المناطق الواقعة قرب خطوط إمداد المياه التي تغذي المدينة، وتحديد أماكن العبور المناسبة التي لا تعيق هذه الخطوط .

كما أشار رئيس اللجنة الإدارية بجهاز النهر إلى أن الانقسام السياسي في البلاد كان له التأثير السلبي على متابعة الاعتداءات التي تتعرض لها مسارات خطوط المياه، مؤكدًا أنه رغم هذه الظروف لم تنقطع المياه على كافة المدن الليبية وتم إدخال عدد من الآبار الجديدة للخدمة .

وبدوره أشار دومة إلى أن مشروع النهر تعرض للظلم من خلال الترويج السياسي المضاد، ولفت الوزير إلى أن من أهداف مشروع النهر دعم المشاريع الزراعية بالمياه بما نسبته 70 % لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المشاريع، وما نسبته 30% للشرب، مضيفا أن هناك اعتداءات طالت حتى استثمارات جهاز النهر .

وخلص الاجتماع، إلى ضرورة تكليف لجنة إدارية تضم أعضاء من إدارة النهر وبلدية بنغازي، لمتابعة ملف الاعتداءات، ودراسة المقترحات المتعلقة بأمن النهر على المدى القريب والبعيد، كما تم التأكيد على ضرورة استمرار هذه اللقاءات لمتابعة ما تم مناقشته في اجتماع اليوم .

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