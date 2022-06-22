وزارة العمل تستقطب الباحثين عن عمل في بلدية بني وليد

بحث وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، رفقة عميد بلدية بني وليد، يونس العزوز؛ آليات استقطاب الباحثين عن عمل في نطاق البلدية.

وناقش الطرفان بحضور مدير إدارة متابعة مكاتب العمل، ومدير مكتب العمل والتأهيل بالبلدية، سبل إطلاق رزنامة التدريب في بلدية بني وليد والتي تستهدف الباحثين عن العمل داخل نطاق البلدية، إضافة إلى الوقوف على المشكلات التي تواجه مكاتب العمل، ووضع حلول عاجلة لها، إلى جانب وضع آلية تتضمن تنظيم سوق العمل المحلي.

وفي وقت سابق، تابع العابد مع مدير إدارة التدريب والتكوين المهني، لبيب الرملي، ومدير إدارة جودة التدريب، المراحل التي وصلت إليها رزنامة التدريب 2022 للباحثين عن عمل والموظفين في عدد من البلديات.

كما ناقش الحضور آلية تفعيل اتفاقيات بدائل التدريب مع الشركات وذلك لضمان تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل المسجلين في مركز المعلومات والتوثيق، بالإضافة إلى البحث في إمكانية البدء الفعلي في تفعيل مبادرة” مهنتك مستقبلك” والتي ستنطلق قريبًا، للتدريب ورفع كفاءة وتعزيز قدرات الشباب في البلديات التي لا يوجد بها مراكز تدريب مهني؛ وذلك سعيًا لضمان تخريج دفعات من العاطلين عن عمل ودمجهم في سوق وفق الاحتياجات المطلوبة.

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