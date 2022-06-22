ليبيانا للهاتف المحمول توقع مع الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة اتفاقية رعاية موسم الحج لمدة خمس سنوات

قامت شركة ليبيانا للهاتف المحمول اليوم الأربعاء بتوقيع إتفاقية رعاية موسم الحج مع الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، وذلك بحضور كلًّا من، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد، ورئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول البوراوي يوسف، ونائب رئيس الهيئة العامة للحج والعمرة صبري البوعيشي.

كما نصّت الاتفاقية على أن شركة ليبيانا للهاتف المحمول سترعى قوافل ضيوف الرحمن من بلادنا لمدة خمس سنوات بدايةً من هذه السنة، وذلك لتسهيل رحلتهم الميمونة، وتيسير الظروف لهم لإتمام أداء الشعائر المباركة.

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