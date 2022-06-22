عميد بلدية زوارة يلتقي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط

زوارة 22 يونيو 2022 (وال) ـ التقى عميد بلدية زوارة السيد حافظ بن ساسي ،بمقر المؤسسة الوطنية للنفط مع رئيس المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله بحضور آمر الغرفة العسكرية زوارة العميد مسعود القفاز والمستشار القانوني للمؤسسة السيد رمضان بن شعبان والمهندس صالح أبوسهمبن والسيد مختار عبدالدائم .

ورحب المهندس مصطفى صنع الله بالحضور مشيدًا بدور أهالي مدينة زوارة في المحافظة على المنشآت النفطية بعيدًا عن الإغلاقات والإحتياجات التي تحدث من حين لأخر وإمتنانه لهذا الأمر الذي ينم عن حس وطني عالي من قبل أهالي هذه المنطقة.

وعبر السيد عميد بلدية زوارة عن شكره وتقديره للسيد رئيس المؤسسة على حسن الاستقبال حيث تم تقديم عدد من المقترحات التي يمكن للمؤسسة أن تساهم فيها وتدعمها، ومنها مصنع لتدوير المخلفات إذ تعاني مدينة زوارة من هذه المشكلة وكذلك دعم قطاع الخدمات وتنفيذ مشروع دوارة غاز الطهي بشكل عاجل ،حيث تعاني مدينة زوارة والمناطق المجاورة من نقص حاد في هذا المنتج طالبًا تكثيف نشاط التنمية المستدامة في المنطقة .

وأوضح المهندس مصطفى صنع الله أن برامج التنمية المستدامة التي تنفذها المؤسسة الوطنية للنفط من حين لآخر هي ضمن سياسة الجار الطيب وإحداث التنمية المكانية ومدينة زوارة يشملها هذا التوجه ونعتبرها منطقة نفطية بإمتياز ولدى المؤسسة العديد من البرامج الجاري تنفيذها ومنها مشروع مد خط تزويد الغاز من مجمع مليتة إلى محطة التحلية لفك مختنق نقص مياه الشرب في زوارة والمدن المجاورة والمشروع الجديد وهو إنشاء المركز الثقافي زوارة والذي تسعى المؤسسة من خلال إدارة التنمية المستدامة لتنفيذه في أقرب وقت ممكن .

وأصدر رئيس المؤسسة توجيهاته بالتحرك بشكل عاجل لفك بعض المختنقات داخل بلدية زوارة بالرغم من العسر المالي الذي أثر سلبًا على نشاط المؤسسة بشكل عام .

وجدد المهندس مصطفى صنع الله تأكيده على ضرورة إبعاد المؤسسة الوطنية للنفط على الصراعات والتجاذبات بمختلف أنواعها حفاظًا على عملية الإنتاج لضمان تحقيق أكبر العوائد للدولة الليبية .

هذا وفي ختام الاجتماع وجه عميد بلدية زوارة الدعوة للسيد رئيس مجلس الإدارة لزيارة بلدية زوارة مشيدًا بدوره في المحافظة على وحدة القطاع وإستمرار الإنتاج لما فيه مصلحة البلاد وفي ظل ظروف صعبة لا تخفى على أحد .( وال ـ زوارة) أ س

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