وقع رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول “البوراوي يوسف” اليوم الأربعاء اتفاقية مع الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لرعاية موسم الحج لمدة خمس سنوات.

ونصّت الاتفاقية على رعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول لقوافل ضيوف الرحمن من بلادنا لمدة خمس سنوات بدايةً من هذه السنة، وذلك لتسهيل رحلتهم وتيسير الظروف لهم لإتمام أداء الشعائر المباركة.

