“الرعيض” يشارك في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني

قام رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” اليوم الأربعاء، بالمشاركة في الدورة الخامسة والعشرين للملتقى الاقتصادي العربي الألماني بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك بحضور أغلب رؤساء اتحادات ألاف بالدول العربية، وسفراء الدول العربية وعدد كبير من رجال الأعمال العرب والألمان.

كما ناقش الملتقى فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدول العربية وألمانيا في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء كان ذلك عن طريق زيادة التبادل التجاري الذي وصل إلى أكثر من أربعين مليار اورو سنوياً ، أو بواسطة رفع حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.

إلى جانب مجالات تبادل المعرفة والاهتمام بمجالات التطوير واستخدام التكنلوجيا في النشاطات التجارية، حيث تم التأكيد من قبل الجانب الليبي وعديد الأطراف المشاركة على عدم اقتصار التعاون الاقتصادي العربي الألماني على جانب استيراد وتصدير البضائع والسلع والخدمات فقط، وإنما توسيع هذا التعاون ليشمل عملية نقل المعرفة وتعزيز التعاون في مجال التعليم والتدريب المهني والاستفادة من الخبرة الألمانية في هذا المجال.

وفي ختام الملتقى التقى “الرعيض” بعدد كبير من المسؤولين باتحادات الغرف العربية ورجال الأعمال وبحث معهم إمكانية تكثيف التعاون بينهم وبين الشركات الليبية، وناقش معهم فرص الاستثمار في الكثير من المجالات في ليبيا.

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