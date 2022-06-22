“التومي” يبحث مع عدد من عمداء بلديات الجنوب كيفية حلحلة بعض العراقيل والمختنقات التي تواجههم

عقد وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” ، اليوم الأربعاء 22 يونيو ، اجتماعاً مع عمداء بلديات وادي البوانيس، القطرون ، القرضة الشاطئ، إدري الشاطئ ، نسمة ، براك الشاطئ، الشرقية، البركت لمناقشة سير العمل بالبلديات وكيفية حلحلة بعض العراقيل والمختنقات التي تواجهها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة بعض الملفات التي تهم البلديات، ومن أهمها ملف نقل الاختصاصات وقرارات التعينات ، وتم أيضا مناقشة مرتبات أعضاء المجالس البلدية ومشاريع التنمية القائمة بالبلديات.

وشدد “التومي” على أهمية تنظيم وتفعيل الهيكل التنظيمي للبلديات مؤكداً على حرص الحكومة ودعمها الكامل للبلديات وتمكينها من تحسين أداء عملها .

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