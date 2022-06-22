“القطراني” يصدر تعليماته بشأن استكمال المشاريع المتوقفة

اجتمع نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان “علي القطراني” اليوم الأربعاء 22 يونيو ، بعميد بلدية قمينس وأعضاء المجلس البلدي.

حيث تم خلال هذا الاجتماع مناقشة أوضاع البلدية ، والصعوبات التي تواجه سير عمل البلدية ، واحتجاجات البلدية ، والمشاريع المتوقفة في البلدية .

وأشاد “القطراني” بموقع بلدية قمينس ، كونها تتمتع برقعة جغرافية كبيرة مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بها ، وتقديم كافة التسهيلات.

كما تم خلال هذا الاجتماع التواصل مع الأجهزة التنفيذية ،ومنها جهاز تطوير المدن ، وذلك لاستكمال المشاريع المتوقفة بالبلدية .

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