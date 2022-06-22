القطراني يناقش آلية دفع الديون المستحقة على الدولة لصالح شركة المطاحن

بنغازي 22 يونيو 2022 (وال) عُقد بمقر ديوان وزارة المالية بالمنطقة الشرقية ،اليوم ، اجتماع ضم كلاً من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد علي فرج القطراني، ووزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد ، وعضو مجلس النواب السيد آدم صالح بوصخرة ، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المطاحن الوطنية.

حيث تم خلال هذا الاجتماع مناقشة آلية معالجة الديون المستحقة على الدولة لصالح شركة المطاحن الوطنية سعياً من الحكومة الليبية لتوفير سلعة الدقيق والأعلاف لما تمثله من أهمية اقتصادية تمس حياة المواطن اليومية.( وال ـ بنغازي) ح س

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