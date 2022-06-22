“الدبيبة” يبحث تنفيذ مشروع قاعات بني وليد

اجتمع رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الأربعاء، مع أعيان مدينة بني وليد والمجلس البلدي ، ومديري القطاعات الخدمية ، وعميد جامعة بني وليد ، وبحضور وزير الحكم المحلي ، ووكيل وزارة الصحة ، ومديري أجهزة مشروعات المواصلات ، والإسكان والمرافق ، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية ، إلى جانب مشاركة شباب نادي القادسية.

تناول الاجتماع مناقشة تنفيذ مشروع قاعات بني وليد ، والذي يشمل عدد من المرافق الخدمية المتمثلة في مسرح ، وقاعة مؤتمرات ، وقاعة مناسبات ، ومسجد ، ومركز تحفيظ قرآن مزود بالخدمات ، وتخصيص المبالغ المالية لذلك ، إلى جانب مشروع عودة مكتب كهرباء بني وليد ، وتخصيص المبالغ اللازمة لعدد من المشروعات بالمدينة مثل صيانة المجمع الإداري ، واستكمال مدرستين بالمدينة.

حيث تم تقديم عرض ضوئي لأهم المشاريع المنفذة خلال العام 2021م من قبل الأجهزة التنفيذية، كما أكد وزير الحكم المحلي بأن الوزارة استكملت الإجراءات الفنية والمالية والتعاقدية للمكب المركزي للمدينة.

ومن جهة أكد “الدبيبة” خلال كلمة له على أهمية تقديم الخدمات لأهالي بني وليد وتعويضهم عن سنوات لم يتلقوا فيها خدمات من الدولة .

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