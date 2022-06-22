اللجنة العليا للسلامة الوقاية الصناعية تطلع على الإجراءات المتبعة بمصنع البرج

اجتمعت اللجنة العليا للسلامة والوقاية الصناعية بوزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية بمدير عام مصنع البرج لصناعة الأسمنت بمدينة زليتن التابع لشركة الإتحاد العربي للمقاولات ومدراء الإدارات والأقسام ذات العلاقة بالسلامة والوقاية الصناعية والبيئة للإطلاع على الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من الانبعاثات وحماية البيئة والعاملين.

حيث قامت اللجنة بجولة ميدانية داخل خطوط الإنتاج والوحدات المساعدة والمرافق الاخرى ، وتم التأكد من الإجراءات المتبعة في السلامة الوقاية الصناعية على أرض الواقع وتوفير معدات الوقاية الشخصية ووسائل الإطفاء .

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ الاختصاصات الموكلة للجنة والتي منها القيام بالزيارة الميدانية لشركات والمصانع والوحدات الإنتاجية للوقوف على إجراءات السلامة والوقاية الصناعية ومدى تطبيقها والالتزام بها .

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