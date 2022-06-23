وكالة أنباء سويسرية تتهم خطيب مسجد ليبي في سويسرا بتلقي مبالغ مالية بشكل غير قانوني

ذكرت وكالة الأنباء العالمية السويسرية سويس إنفو أمس الثلاثاء إن السلطات السويسرية تتهم خطيب مسجد ليبي الجنسية يدعى أبو رمضان بتلقي مبلغ من المساعدات اﻹجتماعية بشكل غير قانوني وصل إلى حوالي 45 ألف فرنك سويسري .

وبحسب السلطات السويسرية أعلن أبو رمضان أنه ليس لديه دخل أو أي ثروة لكن في الوقت نفسه كان يساعد في تنظيم الحج وبالتالي يتحصل على دخل ملموس من خلال تنظيم رحلات الحج .

ووفقا للوكالة السويسرية إن أبو رمضان رد أمام القاضي بأنه فعل كل شيء تطوع منه وأنه لم يربح شيئًا من خدماته وكانت الأموال تتداول بين الحجاج وبينه وبين منظمي الرحلات لكن كل شيء سار على ما يرام وادعى أنه لم يتلقي أي راتب من خلال أنشطته الدينية.

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