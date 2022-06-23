“عبد الجليل”: حكومة منتهية الولاية تقوم بالتلاعب وتضخيم ديون العلاج بالخارج

قال المتحدث باسم الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ووزير الصحة “عثمان عبد الجليل”: تردنا تباعاً معلومات وبلاغات عن محاولات بعض الاشخاص واللجان التي تشكلها الحكومة منتهية الولاية للتلاعب وتضخيم ديون العلاج في العديد من الدول التي يتردد عليها المرضى الليبيين.

وتابع بالقول: إننا نحذر كل من تسول له نفسه التلاعب بقيم هذه الديون ونؤكد بأننا لن نتوانى عن ملاحقة ومحاسبة كل المتلاعبين بأرواح مرضانا سواء كانوا في الداخل أو في الخارج.

وكشف بأن إن الحكومة الليبية لن تتأخر أو تتردد في المتابعة والتدقيق في هذا الملف و نؤكد على مبدأ أن لكل ذي حق حقه سواء كانوا افراداً أو كيانات تعاقدت معها الدولة الليبية ولكن بدون تلاعب أو تزوير أو تضخيم على حساب آلام و عذابات مرضانا.

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