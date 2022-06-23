مؤسسة النفط تنتهي من إجراءات التسليم والاستلام لآبار المياه الجديدة ببلدية بنت بيه

ضمن مشاريع التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وبرعاية من ائتلاف شركة ريبسول/توتال/ أو ام في / اكينور ، وإشراف شركة أكاكوس للعمليات النفطية المشغل لحقل الشرارة النفطي، حيث تم الإنتهاء من إجراءات التسليم والاستلام لآبار المياه الجديدة التي تم حفرها لصالح بلدية بنت بيه ، حيث يقع البئر الأول في محلة اخليف والآخر في محلة بنت بيه ، وقد جرت أعمال تركيب المضخات الغاطسة وملحقاتها والإنتهاء من أعمال التجارب والتنظيف والضخ بشكل ناجح.

كما حضر مراسم التسليم عميد بلدية بنت بية “أشرف المصلح” ، وعضو المجلس البلدي عمر عبد العزيز ، ومن جانب إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة “مفتاح الشارف” ، ومن شركة ريبسول “السنوسي الحجاجي” “ومندر البوعيشي” ، ومن شركة أكاكوس “إبراهيم موسى” “وعبدالله الحاج” “وعبدالعزيز الخنجاري” ، وبحضور لفيف من المهتمين والأهالي.

حيث تأتي هذه الآبار التي تم تسليمها اليوم ضمن مشروع متكامل لحفر عدد (11) البئر في منطقة الوادي موزعة على بلديات أوباري ، الغريفة ، وبنت بيه ، وتم حتى تاريخه الإنتهاء من حفر خمسة منها وجاري العمل على حفر الآبار الأخرى ومتوقع الإنتهاء منها خلال الربع الثالث لسنة 2022م.

كما يشمل هذا المشروع أيضاً صيانة عدد (25) خزان مياه علوي موزعة في كامل منطقة الوادي تم الإنتهاء من صيانتها وتسليمها للسلطات المحلية خلال المدة القريبة الماضية ، وسيتم قريباً الشروع في أعمال ربط الآبار بالخزانات وبالشبكة الرئيسية داخل المدن.

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