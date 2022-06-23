الضمان الاجتماعي المرج يعلن عن صرف المرتبات والمعاشات عن شهر يوليو

المرج 23 يونيو 2022 (وال) _ أعلن صندوق الضمان الاجتماعي فرع المرج، عن إيداع مرتبات ومعاشات الموظفين والمتقاعدين عن شهر يوليو (7) 2022 ميلادي، مشيرا إلى إيداعها بالمصارف أمس الأربعاء .

هذا و كان رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، والمدير العام (إدريس إحفيظة المبروك)، قد أصدر قرارًا بصرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين عن شهر يوليو قبل عيد الأضحى.

كما نصت التعليمات أيضا بعدم تفعيل خصم أقساط السلف على الموظفين بالصندوق وأصحاب المعاشات لشهري (يونيو ويوليو).

يذكر أن هذه الإجراءات المالية اتخذت للتخفيف في مناسبة العيد عن مستحقي المعاشات التقاعدية، وموظفي الصندوق في مواجهة الصعوبات المعيشيّة الناجمة عن غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. (وال _ المرج) أ ف

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