تراجع للدولار..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 23 يونيو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 23 يونيو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.815 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0865 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8964 دينار، والدولار الكندي 3.7156 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2774 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2831دينار، والدرهم الإماراتي 1.3109 دينار، والدينار التونسي 1.5553 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4804 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 23 يونيو 2022: