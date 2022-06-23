“العابد” يشدد على أهمية تنظيم سوق العمل في البلدية امساعد

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية «علي العابد» اليوم الخميس، مع مدير مكتب العمل ببلدية امساعد وأيضاً مدير مكتب العمالة بمنفذ امساعد البري .

تناول الاجتماع مناقشة الصعوبات التي تواجه عمل المكتب وآلية تذليلها لضمان تقديم الخدمات؛ كما اطلع “العابد” على سير العمل بمنفذ امساعد، وآلية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا خصوصاً بعد عملية الربط الإلكتروني التي تم تدشينها مؤخراً بين البلدين.

وفي ختام الاجتماع شدد “العابد” على أهمية تنظيم سوق العمل في البلدية خصوصًا وأنها منطقة حدودية.

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