خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار است 2022-06-23 12:56:40

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار استمرار تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية واستعداداً لصرف مرتبات شهر يونيو و توفير السيولة قبل عيد الأضحى المبارك ، مصرف الجمهورية يستلم شحنة سيولة بقيمة 30 مليون دينار من قسم اصدار غريان ، خصص منها 5 مليون لفرع غريان و 4 مليون فرع القواسم و 3 مليون فرع الشقيقة و 4 مليون فرع الأصابعة و 3 مليون فرع غريان الصيرفة الاسلامية و 3 مليون فرع مزدة و 3 مليون فرع القلعة و 3 مليون فرع نسمة و 2 مليون فرع القريات .

#صدى #ليبيا

2022-06-23 12:56:40

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