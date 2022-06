للمرة الأولى “الدبيبة” يعلن صراحة عزم حكومته إقالة “صنع الله” وتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” صراحة للمرة الأولى عزم مجلس الوزراء بحكومته إقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”.

وكان وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” قد جدد مطالبته لمجلس الوزراء بإقالة “صنع الله” بسبب ارتكابه للعديد من المخالفات القانونية والتي كان ٱخرها، بحسب كلام الوزير، حجب “صنع الله” للتقارير اليومية عن إنتاج البلاد من النفط والغاز.

وقال “الدبيبة” بأن مجلس الوزراء بالحكومة موافق على موضوع تغيير مجلس إدارة المؤسسة، وطلب من وزير النفط تقديم ترشيحاته لاختيار رئيس وأعضاء جدد للمؤسسة من ذوي الخبرة والكفاءة من العاملين بقطاع النفط.

