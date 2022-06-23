خاص.. فريق السيولة يكشف لصدى عن اجتماع هام عقد بالمركزي .. وتنفيذ خطة استثنائية لتزويد الفروع بالسيولة

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية شروع مصرف ليبيا المركزي بالتنسيق مع المصارف التجارية بتنفيذ خطة استثنائية لتزويد فروع المصارف التجارية بالسيولة المطلوبة قبل عيد الأضحى المبارك ، وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا .

حيث عقد بإدارة الرقابة على المصارف يوم أمس الاربعاء الموافق 22 يونيو اجتماعاً ضم مدراء بعض المصارف التجارية ومدير إدارة الرقابة على المصارف و مدير إدارة الاصدار ورئيس فريق مشروع السيولة .

حيث كان من ضمن الموضوعات التي تمت مناقشتها موضوع توفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بدءاً من يوم الأحد القادم وتقديم الدعم اللوجستي لكافة الفروع تحسباً لانقطاع الكهرباء .

وقد أكد فريق السيولة توفير مخزون كبير من السيولة يغطي احتياجات المصارف لفترة زمنية طويلة ويمكن لفروع المصارف التواصل مع أقسام الاصدار بمصرف ليبيا المركزي ،ولتسهيل حصول المواطنيين على احتياجاتهم من السيولة تم الاتفاق على تمديد ساعات العمل للفروع حسب متطلبات العمل وحسب السلطة التقديرية لكل مصرف و فرع .

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