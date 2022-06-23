صنع الله يمنع عني التقارير اليومية بشأن إنتاج النفط

أخبار ليبيا 24

اتهم وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، محمد عون، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الخميس، بحجب التقارير اليومية عن إنتاج ليبيا النفطي.

وقال عون، خلال نقاش بشأن تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بالاجتماع العادي الثامن لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للعام 2022، إن صنع الله منع عنه التقارير اليومية.

وتابع عون، أنه سيشارك الأيام القادمة في الاجتماع الشهري لتحالف ما يعرف باسم “أوبك+”. وقال إن “من غير المعقول حينما أسأل عن إنتاج ليبيا النفطي أجيب بأن صنع الله يمنع عني التقارير اليومية”.

وخلال، المناقشة التي بثت على الهواء، أبدى، قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، أنه يتفهم هذا الأمر ولهذا نريد تغيير رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وأبدى الدبيبة، موافقته المبدئية على مقترح وزير النفط والغاز، بشأن تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الذي ترأسه مصطفى صنع الله.

وطالب الدبيبة، عون بتقديم مرشحين لقيادة المنصب، بدلا عن صنع الله.

وقال الدبيبة: “نحن موافقين على هذا الطرح، وهذا أعتقد يحتاج إلى دراسة من قبل المتخصصين، وبعدها نقدمه للاعتماد. كبند يعتبر مفتوح”.