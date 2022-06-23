خاص.. فريق السيولة يفصح استلام الجمهورية 30 مليون .. وهذه التوزيعات

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية إستلام مصرف الجمهورية شحنة سيولة بقيمة 30 مليون دينار من قسم اصدار غريان ، وذلك في اطار استمرار تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية واستعداداً لصرف مرتبات شهر يونيو و توفير السيولة قبل عيد الأضحى المبارك .

خصص منها 5 مليون لفرع غريان و 4 مليون فرع القواسم و 3 مليون فرع الشقيقة و 4 مليون فرع الأصابعة و 3 مليون فرع غريان الصيرفة الاسلامية و 3 مليون فرع مزدة و 3 مليون فرع القلعة و 3 مليون فرع نسمة و 2 مليون فرع القريات .

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