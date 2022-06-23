خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة 2022-06-23 19:03:51

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وقبل عيد الأضحى المبارك بدأت المصارف التجارية بنقل شحنات سيولة كبيرة لتغطية احتياجات فروعها بالمنطقة الشرقية ، حيث وصلت هذه اللحظات شحنة سيولة بقيمة 200 مليون دينار لمطار بنينا بمدينة بنغازي مخصصة لفروع المصرف التجاري الوطني ، وجاري نقل شحنات سيولة لباقي فروع مصرف الجمهورية والوحدة من خلال جسر جوي متواصل حتى نهاية الأسبوع القادم ، ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي بأن السيولة ستكون متوفرة بكافة فروع المصارف وبسقف سحب عالي وبما يغطي احتياجات زبائن المصارف لسحب مرتباتهم وعلاوة الأبناء .

#صدى #ليبيا

2022-06-23 19:03:51

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