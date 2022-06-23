“الدبيبة” يوافق على طلب وزير النفط بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

ناقش مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس الموافق 23 يونيو ، كتابة وزير النفط والغاز “محمد عون” المؤرخ بتاريخ 8 فبراير 2022 ، بشأن طلب تغير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط .

وأوضح “عون” خلال هذا الاجتماع أنه قد قدم العديد من المذكرات إلى مجلس الوزراء بخصوص تغير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لنفط ، كما قدم إلى رئاسة الوزراء أسماء المقترحين لشغر هذا المنصب .

وأكد رئيس الحكومة على موافقته على طرح هذا البند ومراجعة الأسماء التي تم طرحها لتقديمها للإعتماد ومناقشة الأسماء المطروحة مع وزير النفط والغاز.

ودعى “عون” إلى عدم إدخال المحاصصة في أختيار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لنفط بإعتباره أهم مؤسسة في ليبيا ، وأضاف أن مستقبل النفط والغاز في ليبيا مستقبل واعد ويحتاج إلى كفاءات وطنية وإرادة سياسية وخبرة كافية .

وأشار “عون” إلى أن هناك دول تضغط نحو التقليل من إستخدام الغاز الاحفوري ، ومن الممكن أن ليبيا لا تستطيع ان تسوق إنتاجها مع حلول 2050 .

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