حركة السفن في ميناء بنغازي البحري خلال أسبوع

بنغازي 23 يونيو 2022 (وال) -أفاد رئيس مكتب الخدمات البحرية بالشركة الليبية للموانئ، عن حركة السفن التجارية بميناء بنغازي البحري سمير فرج النبال قائلا: السفينة “ماي فيلد” القادمة من تركيا للوكيل الملاحي أمواج ليبيا، جاءت تحمل (125) حاوية، بينما حملت السفينة “بافيليا” القادمة من تركيا الوكيل الملاحي الدليل (47) حاوية.

أما السفينة FA” الدرا” القادمة من بورسعيد للوكيل الملاحي الرواد، فحملت (279) حاوية، وحملت السفينة “غراند نابولي” القادمة من بلجيكا، (1730) سيارة للوكيل الملاحي ميار ليبيا.

وحملت الناقلة “غاز اكسبلو” القادمة من مليتة، (3000) طن من غاز الطهي، بينما حملت الناقلة “زيزي ستار” القادمة من اليونان، (32944) طن من وقود الديزل.(وال بنغازي) ه ع / س خ.

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