وزارة الشؤون الاجتماعية تحيل أذونات الصرف الخاصة بملاحق منحة الأبناء منذ يوليو 2020 وحتى ثلاثة أشهر من هذه السنة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس إحالة أذونات صرف ملاحق منحة الزوجة والأولاد لإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي للشروع في توزيعها على إدارات فروع المصارف التجارية لايداعها في حسابات مستحقيها.

وأضافت الوزارة أن الملحق رقم 1 هي منحة الزوجة والأولاد لأشهر يوليو وأغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر لسنة2020، والملحق الثاني من المنحة الزوجة والأولاد لجميع الأشهر لسنة 2021، إضافة إلى الملحق الخاص بالثلاثة الأشهر الأولى يناير فبراير مارس من سنة 2022.

فيما أشارت وزارة الشؤون الاجتماعية أن القيمة الإجمالية لهذه الملاحق بلغت حوالى 38 مليون دينار.

