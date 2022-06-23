اختتام الدورة التدريبية لعدد من موظفي مصرف الساحل والصحراء في مجالات مكافحة غسيل الأموال والمخاطر المصرفية

اختتم اليوم الخميس 23 يونيو 2022 بدولة مصر برنامجيين تدربيين استمرا لمدة 14 يوماً استهدف عدد 7 موظفين وتناول الموضوعين التاليين :

أولاً مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والجرائم المالية، وذلك وفقا للتشريعات الدولية والإقليمية وتوصيات مجموعة العمل الدولي FATF؛ كما تناول البرنامج سيناريوهات عملية لغسل الأموال والعناية الواجبة والمشددة والنماذج الدولية ونموذج اعرف زبونك KYC وجوانب أخرى تجعل من المصرف متوافقاً مع التشريعات المحلية والإقليمية والدولية المعمول بها، وفقا لافضل الممارسات، بما يعزز سمعة المصرف لدى المؤسسات المالية والدولية.

ثانياً المخاطر المصرفية، والذي تناول المخاطر التشغيلية والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة، وكفاية رأس المال، وفقاً لمقررات بازل والمعايير الدولية، مع إلقاء الضوء على سبل الوقاية والحد من المخاطر تعزيزا لمركز المصرف مالياً ورقابياً وعلى كافة الأصعدة، سعيا لإنجاح الخطة الإستراتيجية الجديدة للمصرف.

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