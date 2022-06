أكد مصدر مسؤول بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس في تصريح خاص لقناة تبادل أن طائرة رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” قد وصلت إلى طرابلس دون أضرار.

ونفي المصدر وقوع أي أضرار بالطائرات التي أقلت الرئيس والوزراء لمدينة جالو، مشيراً إلى أن كل مايتداول بشأن ذلك هو عاري عن الصحة.

وأشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قد وصل قبل لحظات لمدينة تاجوراء لتهدئة الأوضاع بها، بعد إغلاق الطريق الساحلي والانتشار المسلح الذي شهدته المنطقة قبل ساعات.

The post مصدر مسؤول بالحكومة “لتبادل” : الدبيبة وصل إلى طرابلس وهو الآن بمنطقة تاجوراء لتهدئة الوضع وفتح الطريق الساحلي appeared first on قناة تبادل.

