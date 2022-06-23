“الشؤون الاجتماعية” تحيل اذونات صرف ملاحق منحة الزوجة والأولاد للمركزي

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس بإحالة اذونات صرف ملاحق منحة الزوجة والأولاد لإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي للشروع في توزيعها على إدارات فروع المصارف التجارية لايداعها في حسابات مستحقيها وتفاصيلها.

كما أن ذلك سيتم على النحو التالي :

1- الملحق رقم (1) منحة الزوجة والأولاد لأشهر يوليو وأغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر لسنة2020.

2- ملحق منحة الزوجة والأولاد لجميع الأشهر لسنة 2021.

3 – الملحق الخاص بالثلاثة الاشهر الاولى يناير فبراير مارس من سنة 2022 .

بقيمة اجمالية لهذه الملاحق بلغت حوالى 38 مليون دينار .

كذلك أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة في المراحل الأخيرة من المطابقة مع وزارة المالية لتجهيزها للصرف قبل عيد الأضحى المبارك .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية