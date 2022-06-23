“المبروك” يترأس الدورة الثالثة والأربعون للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية

ترأس وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك الدورة الثالثة والأربعون للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية والتي عقد اجتماعها بمقر الصندوق في العاصمة النمساوية ( فيينا ) يومي الثلاثاء والأربعاء 21_22 يونيو 2022م ، وذلك بعد تسلم دولة ليبيا رئاسة صندوق الأوبك للتنمية الدولية ( أوفيد ) خلفا لدولة الكويت .

وقد تناول المجلس الوزاري جملة من الموضوعات الهامة تعلقت بتوجيه سياسات الصندوق وتوسيع نشاطاته وبرامجه التمويلية ودراسة المخاطر تحقيقآ للأهداف التي أسس من أجلها الصندوق ، والمتمثلة في كونه أداة تمويل تقوم من خلالها دول منظمة الأوبك بدعم اقتصادات الدول غير النفطية والفقيرة وتقديم المساعدة لها عن طريق المساهمة في تمويل مشاريع الطاقة والصناعات التحويلية والصناعية لضمان الاستدامة والنمو الاقتصادي لتلك الدول .

كما تم خلال الاجتماع اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات الصندوق خلال السنة الماضية 2021م ، وكذلك المصادقة على القوائم المالية عن ذات السنة والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية بلغ إجماليها مبلغا وقدره ( 196.3) مليون دولار أمريكي .

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