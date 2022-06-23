خاص.. فريق السيولة يكشف وصول 200 مليون إلى بنغازي مخصصة لفروع التجاري.. وعدة تفاصيل هامة

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية وصول وصلت هذه اللحظات شحنة سيولة بقيمة 200 مليون دينار لمطار بنينا بمدينة بنغازي مخصصة لفروع المصرف التجاري الوطني ، وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وقبل عيد الأضحى المبارك بدأت المصارف التجارية بنقل شحنات سيولة كبيرة لتغطية احتياجات فروعها بالمنطقة الشرقية .

وجاري نقل شحنات سيولة لباقي فروع مصرف الجمهورية والوحدة من خلال جسر جوي متواصل حتى نهاية الأسبوع القادم ، ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي بأن السيولة ستكون متوفرة بكافة فروع المصارف وبسقف سحب عالي وبما يغطي احتياجات زبائن المصارف لسحب مرتباتهم وعلاوة الأبناء .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية