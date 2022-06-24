صنع الله يعقد اجتماعًا لمناقشة الملفات المتعلقة ببلدية الزنتان وأوضاع مناطق الجنوب

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الخميس اجتماعًا مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، وعميد بلدية الزنتان عمران العمياني، بحضور رئيس الفرع البلدي الزنتان الواعر الحمروني، وعضو مجلس أعيان البلدية محمد الناجح، ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم، وذلك للنهوض بقطاع النفط.

تم خلاله مناقشة الملفات المتعلقة ببلدية الزنتان، أبرزها إمكانية مساهمة المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحكومة، في حل مشكلة نقص الإمداد المائي في المنطقة، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

من جانبه، استعرض صنع الله، المشاريع التي نفذتها المؤسسة لفك المختنقات في كل المناطق الحاضنة لعملياتها النفطية، ومنها بلدية الزنتان ، مؤكدًا إستمرار مساهماتها على قدر الإمكانيات المتاحة، تنفيذا لسياسة الجار الطيب التي تنتهجها.

وفي إجتماع منفصل بحضور أبوجناح، إستقبل صنع الله، وفدًا كبيرًا من شباب مناطق الجنوب وممثلي وزارة الرياضة والأندية الرياضية بالمنطقة الجنوبية.

وأوضح صنع الله، أن مناطق عمليات المؤسسة تغطي كل المدن الليبية، مضيفًا أن مناطق الجنوب تعدّ من أهم مناطق العمليات النفطية لما تزخر به من إمكانيات ضخمة من النفط والغاز.

كما بيّن صنع الله، إسهامات المؤسسة في مناطق الجنوب، والمشاريع التي تتطلع لإنجازها، وأبرزها إنشاء مصفاة لتكرير النفط ومصنع استخلاص غاز الطهي، بهدف تحقيق التنمية المكانية والاستقرار في مناطق الجنوب الليبي، مؤكداً أن المؤسسة تولي للشباب والجانب الرياضي اهتماماً كبيرًا، وأنها أعلنت أن عام 2022 سيكون عامًا للشباب والرياضة.

وناقش اللقاء، أوضاع مناطق الجنوب واحتياجات شبابه وأهاليه والصعوبات والمشاكل التي تواجههم .

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