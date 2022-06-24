“الحويج” يُصدر قرارًا بشأن حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم ومنع استخدامها أو التعامل بها

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرار رقم 258 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد مادة ومنع استخدامها أو التعامل بها.

حيث نص القرار على حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم ورمزها في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع (9021ـ 29ـ28 ) والمدرجة فيه كمركب كيميائي.

كذلك أشار القرار إلى حظر استخدام هذه المادة من أصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة اشكالها وتصنيفاتها في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات ،ويحضر حضراً تاماً على أصحاب المطاحن إضافتها في إنتاج مادة الدقيق ، كما يمنع منعاً باتاً تسويقها أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.

كما وجه القرار أيضًا على الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي بضبط المخالفين لأحكام القرار وسحب تراخيصهم ، ومصادرة المادة واحالتهم إلى جهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقاً للتشريعات النافذة.

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